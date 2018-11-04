"Зенит" - "Ахмат": почему не перебивался пенальти?

На 32-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ахмат" игроки команды из Грозного требовали, чтобы судья отменил гол Маркизио, забитый с 11-метровой отметки. С чем были связаны протесты гостей?

Дело в том, что до того, как был выполнен пенальти, в штрафную площадь "Ахмата" забежал как минимум один зенитовец - Шатов. На него и показывали грозненцы. При этом вместе с Шатовым в штрафную шагнули и футболисты "Ахмата".

В соответствии с правилами игры, если забит гол, но процедуру выполнения 11-метрового нарушил выполнявший пенальти или его партнер, удар следует повторить. Кроме того, удар повторяется, если правила нарушили игроки обеих команд - что и произошло в данном случае.

Однако есть одно "но". Наряду с правилами существуют негласные исключения из них. Арбитрам (не только в России) разрешают не обращать внимания на небольшие заступы в штрафную и незначительные выходы вратарей с линии ворот. Речь об одном шаге - то есть примерно об одном метре. Потому Карасев и не стал назначать повторный удар. (Александр Бобров)

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