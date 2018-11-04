"Зенит" - "Ахмат": крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта

Матч 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ахматом" пройдет под закрытой крышей стадиона "Санкт-Петербург".
Игра пройдет в воскресенье, 4 ноября. Начало – 14.00 (время московское).
Перед этим туром чемпионата России "Зенит" с 28-ю очками расположился на первом месте и точно его не потеряет, потому что у второго "Краснодара" 22 балла. У "Ахмата" в свою очередь 16 очков и девятое место.
Сегодня я буду закрыта 🙃 #ЗенитАхмат pic.twitter.com/b0xgNt4M9Q– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 4 ноября 2018 г.
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"Зенит" – "Ахмат": чемпионат России, РПЛ, 13-й тур, 4 ноября 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 14.00 (мск)
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