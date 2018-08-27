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"Зенит" 74 года назад завоевал первый трофей в истории


"Зенит" в Твиттере напомнил, что ровно 74 года назад, 27 августа 1944 года, команда завоевала первый трофей в своей истории. В финале Кубка СССР сине-бело-голубые обыграли ЦДКА (2:1).

Примечательно, что в этот день прародитель ЦСКА отмечает день рождения – армейский клуб был основан в 1911 году.

За 93 года "Зенит" пять раз выиграл чемпионат СССР/России, четыре раза стал обладателем национального кубка, пять раз завоевал суперкубок страны, один раз – Кубок премьер-лиги. На международное арене питерцы по разу выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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