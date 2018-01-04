"Зенит" - 11-й в рейтинге самых финансово мощных клубов мира, "Спартак" - в топ-50

"Зенит" занял 11-е место в рейтинге самых финансово мощных клубов мира по версии Soccerex Football Finance 100. При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: основные средства (стадион, учебные центры и т.п.), спортивные активы, деньги в банке и потенциальные инвестиции владельца. Из совокупности этих показателей был вычтен чистый долг каждого из клубов. Таким образом высчитывается футбольно-финансовый индекс (FFI Score).

В сотню самых финансово мощных клубов мира также вошли "Спартак" (49) и ЦСКА (100).

Рейтинг Soccerex Football Finance 100 выглядит следующим образом: