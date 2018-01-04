19:38 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" - 11-й в рейтинге самых финансово мощных клубов мира, "Спартак" - в топ-50

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"Зенит" занял 11-е место в рейтинге самых финансово мощных клубов мира по версии Soccerex Football Finance 100. При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: основные средства (стадион, учебные центры и т.п.), спортивные активы, деньги в банке и потенциальные инвестиции владельца. Из совокупности этих показателей был вычтен чистый долг каждого из клубов. Таким образом высчитывается футбольно-финансовый индекс (FFI Score).

В сотню самых финансово мощных клубов мира также вошли "Спартак" (49) и ЦСКА (100).

Рейтинг Soccerex Football Finance 100 выглядит следующим образом:

Место  Команда  Страна  FFI score
1 "Манчестер Сити"  Великобритания  4,883
2 "Арсенал" Великобритания  4,559
3 "ПСЖ" Франция  4,128
4 "Гуанчжоу Эвергранд" Китай  3,423
5 "Тоттенхэм" Великобритания  2,591
6 "Реал" Испания  2,579
7 "Манчестер Юнайтед" Великобритания  2,314
8 "Ювентус" Италия  2,26
9 "Челси" Великобритания  2,093
10 "Бавария" Германия 2,086
11 "Зенит" Россия  1,756
...49 "Спартак" Россия  0,478
...100 ЦСКА Россия  -0,065
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КОММЕНТАРИИ (35)
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Drek

Roma_Totti Надо еще 500 лямов добавить и купить Смолова, то точно админресусовые будут в топ 10. ================================================================================== Имеешь ввиду Спартак?? Админресурс, это когда заходишь в С-Э, или включаешь Матч ТВ, а там все в КБ цветах и мальчики все как на подбор с ромбиками на левой груди.А денежки то этих СМИ из бюджета..

22:01

Щас спою

Одно можно сказать точно,баклановый клуб это главный позор и самый ненавистный клуб в стране

21:57

Sinaron

Эко как у поросят пуканы рвет )))

21:56

SpaMan

А еще Зенит полностью самоокупаемый и живет по средствам

21:52

ну я

Отлично! Теперь ждём выхода в ближайшие два года в четвертьфинал ЛЧ

21:49

dam22

БОМЖИ!!! что тут скажешь...

21:36

Roma_Totti

Bibigon2000-- скорее помойкой запахло, бомжара.)))

21:31

ravilius777

Рейтинг Эффективности дайте...даже не сомневаюсь...#1 Центральный имени Ленина Всемогущий всех в тор ерущий Спортивный Клуб Армии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:30

ЗЮК~

Bibigon2000,2000-это год твоего рождения?Тогда понятно.Продолжай праздновать победу на Барселоной в списке толстосумов,Шариков.

21:25

Bibigon2000

эк свиней то поперло...ни ума, ни фантазии...

21:20

ЗЮК~

svs,мозги у тебя украли,заменив их калом.

20:58

Slim Taller

У всех плюс,а ЦСКА в минусе:) Гинер прикинулся бедным евреем.

20:55

svs

Маловато Гинер и Федун украли у народа. Или жадность фраера сгубила.

20:54

PitersS

Деньги есть-ума не надо..

20:53

Бармалей3000

Когда-то победа Зенита в чемпионате России казалось смешным, говорили возьмем Евро-кубок взяли, Молодцы....

20:39

Джаггер555

klipsch У Зенита один доллар стоит стадион. Как строило государство и отдала за доллар Миллеру.

20:34

Джаггер555

Что и следовало доказать самый мощный по финансам, а даже в лигу чемпионов пробиться не могут. Ну и олени там в руководстве. Олени обещали 5 евро чашок за 10 лет и где они?

20:32

Roma_Totti

Надо еще 500 лямов добавить и купить Смолова, то точно админресусовые будут в топ 10.

20:31

199

Можно подумать это бакланам поможет.

20:29

Jean4

11-й, а выхлопа нет никакого, что в Европе, что на внутренней арене.

20:28

Roma_Totti

Ингерманландец-- ты точно олень.))

20:28

klipsch

"При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: основные средства (стадион, учебные центры и т.п.)" У Зенита стадион стоит 1,5 миллиарда долларов, у Спартака 400 миллионов видимо это и повлияло на место в рейтинге)

20:26

Конский волос

Какое то г...о

20:23

ЗЮК~

сэ пытался устроить срач,но на эту чушь никто не клюнул.Это не коммерчески успешные клубы,а размер кошельков шейхов.

20:22

Андрей Троцкийй

А на каком месте он в Лиге Чемпионов?

20:21

Millwall82

туфта, а не рейт, что на 4 месте делает узкоглазые?

20:10

Millwall82

а где Реал, Барса, Ливер?

20:09

Dr Death

интересно какой стадион у болотных имелся ввиду, скорее всего петрович, тк с баклан-ареной они бы ниже цска были

20:04

igogohruhru

Бабушки негодуют! Получается в Зените могли бы играть Месси и Суарес а по факту: Дзюба и Кокорин. Огласите весь список пжалуйста: 12. RB Leipzig 13. Barcelona 14. LA Galaxy 15. Atletico Madrid 16. Liverpool 17. Borussia Dortmund 18. Lyon 19. Monaco 20. Leicester

20:03

Гаттузо Крут!!!!!!#!

У конявых даже в минус ушло. Высокий уровень эффективности. И да. А где Барса?

19:58