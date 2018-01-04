"Зенит" - 11-й в рейтинге самых финансово мощных клубов мира, "Спартак" - в топ-50

"Зенит" занял 11-е место в рейтинге самых финансово мощных клубов мира по версии Soccerex Football Finance 100. При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: основные средства (стадион, учебные центры и т.п.), спортивные активы, деньги в банке и потенциальные инвестиции владельца. Из совокупности этих показателей был вычтен чистый долг каждого из клубов. Таким образом высчитывается футбольно-финансовый индекс (FFI Score).
В сотню самых финансово мощных клубов мира также вошли "Спартак" (49) и ЦСКА (100).
Рейтинг Soccerex Football Finance 100 выглядит следующим образом:
|Место
|Команда
|Страна
|FFI score
|1
|"Манчестер Сити"
|Великобритания
|4,883
|2
|"Арсенал"
|Великобритания
|4,559
|3
|"ПСЖ"
|Франция
|4,128
|4
|"Гуанчжоу Эвергранд"
|Китай
|3,423
|5
|"Тоттенхэм"
|Великобритания
|2,591
|6
|"Реал"
|Испания
|2,579
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|Великобритания
|2,314
|8
|"Ювентус"
|Италия
|2,26
|9
|"Челси"
|Великобритания
|2,093
|10
|"Бавария"
|Германия
|2,086
|11
|"Зенит"
|Россия
|1,756
|...49
|"Спартак"
|Россия
|0,478
|...100
|ЦСКА
|Россия
|-0,065
- Реал (Футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Арсенал Лондон
- Бавария
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Гуанчжоу Эвергранд
Drek
Roma_Totti Надо еще 500 лямов добавить и купить Смолова, то точно админресусовые будут в топ 10. ================================================================================== Имеешь ввиду Спартак?? Админресурс, это когда заходишь в С-Э, или включаешь Матч ТВ, а там все в КБ цветах и мальчики все как на подбор с ромбиками на левой груди.А денежки то этих СМИ из бюджета..
22:01
Щас спою
Одно можно сказать точно,баклановый клуб это главный позор и самый ненавистный клуб в стране
21:57
Sinaron
Эко как у поросят пуканы рвет )))
21:56
SpaMan
А еще Зенит полностью самоокупаемый и живет по средствам
21:52
ну я
Отлично! Теперь ждём выхода в ближайшие два года в четвертьфинал ЛЧ
21:49
dam22
БОМЖИ!!! что тут скажешь...
21:36
Roma_Totti
Bibigon2000-- скорее помойкой запахло, бомжара.)))
21:31
ravilius777
Рейтинг Эффективности дайте...даже не сомневаюсь...#1 Центральный имени Ленина Всемогущий всех в тор ерущий Спортивный Клуб Армии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:30
ЗЮК~
Bibigon2000,2000-это год твоего рождения?Тогда понятно.Продолжай праздновать победу на Барселоной в списке толстосумов,Шариков.
21:25
Bibigon2000
эк свиней то поперло...ни ума, ни фантазии...
21:20
ЗЮК~
svs,мозги у тебя украли,заменив их калом.
20:58
Slim Taller
У всех плюс,а ЦСКА в минусе:) Гинер прикинулся бедным евреем.
20:55
svs
Маловато Гинер и Федун украли у народа. Или жадность фраера сгубила.
20:54
PitersS
Деньги есть-ума не надо..
20:53
Бармалей3000
Когда-то победа Зенита в чемпионате России казалось смешным, говорили возьмем Евро-кубок взяли, Молодцы....
20:39
Джаггер555
klipsch У Зенита один доллар стоит стадион. Как строило государство и отдала за доллар Миллеру.
20:34
Джаггер555
Что и следовало доказать самый мощный по финансам, а даже в лигу чемпионов пробиться не могут. Ну и олени там в руководстве. Олени обещали 5 евро чашок за 10 лет и где они?
20:32
Roma_Totti
Надо еще 500 лямов добавить и купить Смолова, то точно админресусовые будут в топ 10.
20:31
199
Можно подумать это бакланам поможет.
20:29
Jean4
11-й, а выхлопа нет никакого, что в Европе, что на внутренней арене.
20:28
Roma_Totti
Ингерманландец-- ты точно олень.))
20:28
klipsch
"При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: основные средства (стадион, учебные центры и т.п.)" У Зенита стадион стоит 1,5 миллиарда долларов, у Спартака 400 миллионов видимо это и повлияло на место в рейтинге)
20:26
Конский волос
Какое то г...о
20:23
ЗЮК~
сэ пытался устроить срач,но на эту чушь никто не клюнул.Это не коммерчески успешные клубы,а размер кошельков шейхов.
20:22
Андрей Троцкийй
А на каком месте он в Лиге Чемпионов?
20:21
Millwall82
туфта, а не рейт, что на 4 месте делает узкоглазые?
20:10
Millwall82
а где Реал, Барса, Ливер?
20:09
Dr Death
интересно какой стадион у болотных имелся ввиду, скорее всего петрович, тк с баклан-ареной они бы ниже цска были
20:04
igogohruhru
Бабушки негодуют! Получается в Зените могли бы играть Месси и Суарес а по факту: Дзюба и Кокорин. Огласите весь список пжалуйста: 12. RB Leipzig 13. Barcelona 14. LA Galaxy 15. Atletico Madrid 16. Liverpool 17. Borussia Dortmund 18. Lyon 19. Monaco 20. Leicester
20:03
Гаттузо Крут!!!!!!#!
У конявых даже в минус ушло. Высокий уровень эффективности. И да. А где Барса?
19:58