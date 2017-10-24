Зелимхан Бакаев: "Со "Спартаком" из Нальчика нужно выложиться, тогда проблем не будет"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он помнит первый матч за главную команду. Дебют в составе красно-белых у Бакаева состоялся в 2015 году.

- Никогда не забуду первого матча за главную команду, - сказал Бакаев. - Ждал своего шанса. Был небольшой мандраж. Очень хотел сыграть. Был в предвкушении! Здорово, что победили в той игре. Забили хотя и не самому сильному сопернику, но целых семь мячей. Надеюсь, в этом сезоне мы выиграем Кубок России.

Матч против "Спартака" из Нальчика? Очень хотел бы сыграть. У меня каждый матч за "Спартак" вызывает особенные чувства! А что касается соперника, то "Спартак" из Нальчика - цепкая команда, крепкий соперник. Борется до конца. Не просто так она прошла в следующий раунд турнира. Надо выложиться в этом матче на 100 процентов. Тогда проблем возникнуть не должно.

Матч "Спартак" - "Спартак" из Нальчика состоится 25 октября. Начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.