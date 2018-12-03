Зелимхан Бакаев: "Обыграли "Зенит" с преимуществом"

Один из героев матча 16-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев прокомментировал корреспонденту "СЭ" неожиданную победу (4:2).

– Настроение отличное, обыграли лидера чемпионата, и обыграли уверенно, можно сказать, даже с преимуществом, – сказал Бакаев корреспонденту "СЭ". – Потому что мы играли более разносторонне, комбинационно. Не просто били вперед, как это делал "Зенит", а пытались играть в футбол. Победили абсолютно закономерно. Пропустили два необязательных мяча, но забили свое на отличных контратаках, хладнокровно их реализовали.

– Со стороны это кажется невероятным. Это "Зенит" вас недооценил или "Арсенал" выдал лучший матч в сезоне?

– Если "Зенит" смотрел наши игры, то он не мог нас недооценить. В каждой предыдущей игре мы владели преимуществом, создавали немало моментов.

– Две обидные ошибки чуть ли не испортили праздник. Это потеря концентрации?

– Да, две ошибки чуть нас не подвели. Но мы сегодня больше хотели, и заслужили эту победу. И Всевышний дал нам возможность порадоваться. Надеюсь, эта радость продолжится через неделю, и мы с этим настроением уйдем в отпуск. (Александр Рогулев)