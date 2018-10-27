Зе Луиш: "Я плакал почти каждый день"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш отметил, что стал чуть жестче и сильнее в психологическом плане. По словам 27-летнего футболиста, он испытывал большие сложности в адаптации к России.

- После того, как только подписал контракт со "Спартаком", самым сложным были русский язык, холод, культура. Это был шок, - отметил Зе Луиш в интервью O Jogo. - Через несколько дней уже хотел уехать. Но потом решил, что нужно остаться, выдержать холод. А еще эти безумные пробки. Да и почти никто не говорил даже по-английски.

Первый год был очень тяжелым. Я плакал почти каждый день. Много раз спрашивал себя, что я здесь делаю. Было большое желание сдаться и вернуться в Португалию. Но эти сложности помогли. Теперь я больше не плачу. Все выплакал за год. Я стал чуть жестче и сильнее в психологическом плане. Решаю проблемы без паники. Более комфортно в России почувствовал себя, когда начал понимать язык. Хотя говорить на нем почти невозможно.

Нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш перешел в "Спартак" летом 2015 года из "Браги". С тех пор провел за красно-белую команду 87 матчей, забил 29 мячей, выиграл чемпионат и Суперкубок России.