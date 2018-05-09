Зе Луиш вернулся в общую группу "Спартака"

В среду, 9 мая, "Спартак" провел тренировку на базе в Тарасовке. Как сообщает пресс-служба красно-белых, форвард клуба Зе Луиш, получивший мышечную травму в матче 28-го тура чемпионата России с "Амкаром" (2:0), вернулся в общую группу.
Отмечается, что защитник Никола Максимович и полузащитник Денис Глушаков занимались по индивидуальной программе. Защитник Георгий Джикия и хавбек Джано Ананидзе продолжают курс восстановления после операций. На завтра, 10 мая, у "Спартака" также запланирована утренняя тренировка.
Все матчи 30-го тура чемпионата России состоятся 13 мая и начнутся в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Спартак".
📰 Зе Луиш вернулся в общую группу– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 мая 2018 г.
Защитник Никола Максимович и полузащитник Денис @DGlushakov8 Глушаков занимались по индивидуальной программе.
📌 Подробнее из Тарасовки 👉 https://t.co/zEPLIBtwRD#Спартак #СпартакДинамо #Spartak pic.twitter.com/u1x2GiJkcs
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-05-09-ze_luish_vernulsya_v_obshchuyu_gruppu/
ЗЗ+
А Тигиев куда вообще пропал? Ни в общей группе, ни среди восстанавливающихся не перечислен.
15:46
Kot, kotoryi
Танцор сосиско!
15:17
neil80
Зе симулянт бл.., матч сыграет месяц отдыхает.
15:15
баламошка
Танцы помогли восстановиться.
15:07