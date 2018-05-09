Зе Луиш вернулся в общую группу "Спартака"

В среду, 9 мая, "Спартак" провел тренировку на базе в Тарасовке. Как сообщает пресс-служба красно-белых, форвард клуба Зе Луиш, получивший мышечную травму в матче 28-го тура чемпионата России с "Амкаром" (2:0), вернулся в общую группу.

Отмечается, что защитник Никола Максимович и полузащитник Денис Глушаков занимались по индивидуальной программе. Защитник Георгий Джикия и хавбек Джано Ананидзе продолжают курс восстановления после операций. На завтра, 10 мая, у "Спартака" также запланирована утренняя тренировка.

Все матчи 30-го тура чемпионата России состоятся 13 мая и начнутся в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Спартак".