14:59 | Футбол — РФПЛ

Зе Луиш вернулся в общую группу "Спартака"

Зе ЛУИШ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Зе ЛУИШ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В среду, 9 мая, "Спартак" провел тренировку на базе в Тарасовке. Как сообщает пресс-служба красно-белых, форвард клуба Зе Луиш, получивший мышечную травму в матче 28-го тура чемпионата России с "Амкаром" (2:0), вернулся в общую группу.

Отмечается, что защитник Никола Максимович и полузащитник Денис Глушаков занимались по индивидуальной программе. Защитник Георгий Джикия и хавбек Джано Ананидзе продолжают курс восстановления после операций. На завтра, 10 мая, у "Спартака" также запланирована утренняя тренировка.

Все матчи 30-го тура чемпионата России состоятся 13 мая и начнутся в 14.00 по московскому времени.  "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Спартак".

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-05-09-ze_luish_vernulsya_v_obshchuyu_gruppu/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЗ+

А Тигиев куда вообще пропал? Ни в общей группе, ни среди восстанавливающихся не перечислен.

15:46

Kot, kotoryi

Танцор сосиско!

15:17

neil80

Зе симулянт бл.., матч сыграет месяц отдыхает.

15:15

баламошка

Танцы помогли восстановиться.

15:07

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