08:05 | Футбол — РФПЛ

Зе Луиш улыбнулся на вопрос об уходе из "Спартака"

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Нападающий "Спартака" Зе Луиш приехал в аэропорт Шереметьево последним и намного позже остальных. Примечательно, что он был не в спартаковской экипировке, а на вопрос, останется ли в клубе, только улыбнулся.

 
Вчера. Москва. Лужники. Нападающий &quot;Спартака&quot; ЗЕ ЛУИШ перед прохождением медосмотра.20 миллионов за Зе? Что нужно знать о возможной сделке

Игроки "Спартака" сегодня рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправиться на первый сбор команды в ОАЭ. 

Красно-белые прибыли в усеченном составе - в Москве после отдыха находились лишь 8 футболистов основы. Это Илья КутеповРоман ЗобнинАлександр СелиховЗе ЛуишДенис ГлушаковИгорь ЛеонтьевМарио Пашалич и Георгий Тигиев.

Остальные, в том числе и главный тренер Массимо Каррера, прибудут в Дубай самостоятельно. В ОАЭ "Спартак" будет работать до 22 января. Первый матч красно-белые проведут против китайского "Шанхай Шанган", в составе которого выступает Халк. Игра состоится 18 января. 

Напомним, ранее в английских СМИ появилась информация, что Зе Луишем интересуется "Брайтон". Клуб якобы готов заплатить за 26-летнего форварда из Кабо-Верде 20 миллионов фунтов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

 

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