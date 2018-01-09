Зе Луиш улыбнулся на вопрос об уходе из "Спартака"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш приехал в аэропорт Шереметьево последним и намного позже остальных. Примечательно, что он был не в спартаковской экипировке, а на вопрос, останется ли в клубе, только улыбнулся.

Игроки "Спартака" сегодня рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправиться на первый сбор команды в ОАЭ.

Красно-белые прибыли в усеченном составе - в Москве после отдыха находились лишь 8 футболистов основы. Это Илья Кутепов, Роман Зобнин, Александр Селихов, Зе Луиш, Денис Глушаков, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич и Георгий Тигиев.

Остальные, в том числе и главный тренер Массимо Каррера, прибудут в Дубай самостоятельно. В ОАЭ "Спартак" будет работать до 22 января. Первый матч красно-белые проведут против китайского "Шанхай Шанган", в составе которого выступает Халк. Игра состоится 18 января.

Напомним, ранее в английских СМИ появилась информация, что Зе Луишем интересуется "Брайтон". Клуб якобы готов заплатить за 26-летнего форварда из Кабо-Верде 20 миллионов фунтов. (Филипп ПАПЕНКОВ)