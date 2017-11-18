Зе Луиш удвоил преимущество "Спартака" в игре с "Краснодаром"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш удвоил преимущество своей команды в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". На 28-й минуте Лоренсо Мельгарехо отдал пас на форварда с правого фланга, после чего тот первым движением прокинул мяч ближе к воротам, а затем отправил его в левый угол ворот Андрея Синицына.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"