17:29 | Футбол — РФПЛ

Зе Луиш, Таски и Боккетти не сыграют с "Локомотивом"

2

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что эту встречу пропустят защитники Сердар Таски и Сальваторе Боккетти, а также нападающий Зе Луиш. Три спартаковца пропустили сегодняшнюю тренировку команды.

– Почему не тренировались Таски, Зе Луиш и Боккетти?

– Они не готовы играть. У Зе Луиша такая же травма, которая была раньше. Таски восстанавливается, а Боккетти вчера почувствовал легкую боль. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Локомотив М – Спартак М

 

Опрос

Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
голосовать
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

James Gang

И Реброва поставьте на ворота. Сосульки так приятно слизывать :)

17:58

Островзаячий

Главное чтобы играл Кутепов. Без его участия в играх Спартака пропадает интрига. Да что там в играх Спартака, в чемпионате.

17:41

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!