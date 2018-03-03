Зе Луиш, Таски и Боккетти не сыграют с "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что эту встречу пропустят защитники Сердар Таски и Сальваторе Боккетти, а также нападающий Зе Луиш. Три спартаковца пропустили сегодняшнюю тренировку команды.

– Почему не тренировались Таски, Зе Луиш и Боккетти?

– Они не готовы играть. У Зе Луиша такая же травма, которая была раньше. Таски восстанавливается, а Боккетти вчера почувствовал легкую боль. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.