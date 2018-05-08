Зе Луиш танцует полуголым. Видео

Форвард "Спартака" Зе Луиш станцевал полуголым вместе со своей девушкой. Видео футболист разместил в соцсетях.
Зе Луиш танцует pic.twitter.com/DHXtP8pQfy– СЭ Спартак (@spartak_se) 8 мая 2018 г.
Во вторник "Спартак" начал подготовку к матчу 30-го тура чемпионата России с "Динамо", который состоится во вторник, 13 мая. Зе Луиш занимался по индивидуальной программе.
Девушка Зе Луиша: Танцы и еще раз танцы
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Непорочный как ТИ
отправить бы этих танцоров на ЧМ по танцам в один конец...хе-хе
23:44 8 мая
Непорочный как ТИ
да этож новость века млин! Прикрепите гвоздями в ТОП!
23:43 8 мая
kingoffam
Зе,похоже,с футболом решил завязать.
23:16 8 мая
баламошка
Бомжи и бомжихи, этот танец для вас)
23:16 8 мая