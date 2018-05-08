23:06 8 мая | Футбол — РФПЛ

Зе Луиш танцует полуголым. Видео

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Форвард "Спартака" Зе Луиш станцевал полуголым вместе со своей девушкой. Видео футболист разместил в соцсетях.

Во вторник "Спартак" начал подготовку к матчу 30-го тура чемпионата России с "Динамо", который состоится во вторник, 13 мая. Зе Луиш занимался по индивидуальной программе.

Девушка Зе Луиша: Танцы и еще раз танцы
Все о чемпионате России по футболу

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Непорочный как ТИ

отправить бы этих танцоров на ЧМ по танцам в один конец...хе-хе

23:44 8 мая

Непорочный как ТИ

да этож новость века млин! Прикрепите гвоздями в ТОП!

23:43 8 мая

kingoffam

Зе,похоже,с футболом решил завязать.

23:16 8 мая

баламошка

Бомжи и бомжихи, этот танец для вас)

23:16 8 мая

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