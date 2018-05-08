Зе Луиш танцует полуголым. Видео

Форвард "Спартака" Зе Луиш станцевал полуголым вместе со своей девушкой. Видео футболист разместил в соцсетях.

Зе Луиш танцует pic.twitter.com/DHXtP8pQfy – СЭ Спартак (@spartak_se) 8 мая 2018 г. Во вторник "Спартак" начал подготовку к матчу 30-го тура чемпионата России с "Динамо", который состоится во вторник, 13 мая. Зе Луиш занимался по индивидуальной программе.

Девушка Зе Луиша: Танцы и еще раз танцы

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