Зе Луиш: "Спартак" заставил меня взглянуть на мир под другим углом и вырасти как мужчине"

Форвард "Спартака" Зе Луиш рассказал, что московский клуб помог ему вырасти как мужчине и по-новому взглянуть на жизнь. 27-летний уроженец Кабо-Верде выступает за красно-белых с 2015 года.

- Как "Спартак" повлиял на мою жизнь? Он заставил меня взглянуть на мир под другим углом и вырасти как мужчине, - заявил в интервью клубной пресс-службе Зе Луиш. - И эта возможность видеть, как люди любят этот клуб, дорогого стоит, я их за это очень уважаю. Чемпионство в сезоне-2018/19? Скажу так – мы будем биться, потому что другой цели у такого клуба, как "Спартак", просто быть не может.

Напомним, в прошлом сезоне москвичи заняли третье место в РФПЛ, пропустив вперед "Локомотив" и ЦСКА.