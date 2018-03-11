21:45 11 марта | Футбол — РФПЛ

Зе Луиш отпраздновал гол вместе со "Спартаком". У себя дома

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Нападающий "Спартака"  Зе Луиш эмоционально отметил гол одноклубника Фернанду на 90-й минуте домашнего матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Гол стал единственным в игре, которую африканец смотрел по телевизору.

Напомним, форвард пропустил встречу из-за проблем со здоровьем. У Зе Луиша - ущемление одного из нервов пахового канала.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Валерий Милан-Монако

))))))

00:56

баламошка

Молодчик) Поменьше травм, Зе!)

22:00 11 марта

Бен Ричардс

Даже про травму забыл. Вот что гол животворящий делает.

21:55 11 марта

Fritz1983

Зе, вот где ты походу травмы получаешь!))))

21:50 11 марта

Jean4

Ничего себе скачет, как горный козел, а как же паховый нерв?

21:48 11 марта

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