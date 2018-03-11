Зе Луиш отпраздновал гол вместе со "Спартаком". У себя дома

Нападающий "Спартака" Зе Луиш эмоционально отметил гол одноклубника Фернанду на 90-й минуте домашнего матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Гол стал единственным в игре, которую африканец смотрел по телевизору.
Напомним, форвард пропустил встречу из-за проблем со здоровьем. У Зе Луиша - ущемление одного из нервов пахового канала.
Зе Луиш празднует победу "Спартака" 🔥🔥 pic.twitter.com/zsNfjS9yQa– СЭ Спартак (@spartak_se) 11 марта 2018 г.
Валерий Милан-Монако
))))))
00:56
баламошка
Молодчик) Поменьше травм, Зе!)
22:00 11 марта
Бен Ричардс
Даже про травму забыл. Вот что гол животворящий делает.
21:55 11 марта
Fritz1983
Зе, вот где ты походу травмы получаешь!))))
21:50 11 марта
Jean4
Ничего себе скачет, как горный козел, а как же паховый нерв?
21:48 11 марта