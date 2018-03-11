Зе Луиш отпраздновал гол вместе со "Спартаком". У себя дома

Нападающий "Спартака" Зе Луиш эмоционально отметил гол одноклубника Фернанду на 90-й минуте домашнего матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Гол стал единственным в игре, которую африканец смотрел по телевизору.

Напомним, форвард пропустил встречу из-за проблем со здоровьем. У Зе Луиша - ущемление одного из нервов пахового канала.