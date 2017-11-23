22:22 | Футбол — РФПЛ

Зе Луиш не стал смотреть игру "Зенита" с "Вардаром", отдав предпочтение "Локомотиву"

ЗЕ ЛУИШ смотрит матча "Локомотив" - "Копенгаген".
ЗЕ ЛУИШ смотрит матча "Локомотив" - "Копенгаген".
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Нападающий "Спартака" Зе Луиш в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" не стал смотреть в прямом эфире встречу питерцев в Лиге Европы против "Вардара". Вместо этого форвард включил трансляцию игры между "Локомотивом" и "Копенгагеном". Фотографией Зе Луиш поделился в своем Инстаграме.

Игра 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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SP2

А хорошо ли Зе Луиш сегодня позавтракал? А поспал? Выспался ли? )

22:37