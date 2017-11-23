Зе Луиш не стал смотреть игру "Зенита" с "Вардаром", отдав предпочтение "Локомотиву"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" не стал смотреть в прямом эфире встречу питерцев в Лиге Европы против "Вардара". Вместо этого форвард включил трансляцию игры между "Локомотивом" и "Копенгагеном". Фотографией Зе Луиш поделился в своем Инстаграме.

Игра 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.