Зе Луиш не полетел со "Спартаком" на матч с "Ахматом"

Сегодня "Спартак" собрался на подмосковной базе в 10.00 по московскому времени, информирует пресс-служба спартаковцев. Спустя полчаса началось теоретическое занятие, а еще через тридцать минут – тренировка. В 14:30 красно-белые выехали в аэропорт, откуда отправилась в Грозный на игру 13-го тура чемпионата России с "Ахматом".

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока. Это Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернанду, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луиз Адриану, Денис Давыдов и Педро Роша.

В Москве из-за травм остались вратарь Артем Ребров, полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев, нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе.

Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то сегодня в Риме ему будет сделана операция на левом голеностопном суставе. Защитник Георгий Тигиев, прооперированный в той же клинике в конце сентября, продолжает курс лечения в Италии. Он вернется в Москву в воскресенье.

Напомним, что матч 13-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ахмат" состоится 13 октября, начало игры – в 19.30 по московскому времени.