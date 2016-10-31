Зе Луиш, Кутепов и Промес тренировались сегодня по индивидуальной программе

Футболисты "Спартака" начали подготовку к матчу 13-го тура чемпионата России против "Томи". Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня на базе в Тарасовке приняли участие два голкипера и 14 полевых игроков, включая защитника "Спартака-2" Александра Пуцко. Зе Луиш, Илья Кутепов, Маурисиу и Квинси Промес работали по индивидуальной программе, а защитник Сальваторе Боккетти, пропустивший матч с ЦСКА (3:1) в минувшие выходные, продолжает курс лечения. Завтра и послезавтра "Спартак" также проведет дневные занятия, а в четверг отправится в Томск.