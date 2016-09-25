16:02 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Зе Луиш и Промес - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Уфой"

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 8-го тура чемпионата России против "Уфы". На поле с первых минут появятся следующие игроки: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Маурисиу, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Джано, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Кутин, Таски, Ромулу, Попов, Давыдов, Мелкадзе.

Стартовый состав "Уфы": Лунев, Сухов, Аликин, Тумасян, Васин, Засеев, Стоцкий, Безденежных, Обляков, Игбун, Фатаи.

Запасные: Бородько, Никитин, Живоглядов, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батюнин, Ванек, Кротов, Диегу Карлос, Абдулавов, Марсинью.

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Promesov

Интересно Лунев это будущий вратарь Спартака?

16:38 25 сентября

rossoneri

скамейки как таковой и нет.. усилить игру может только Попов и всё

16:26 25 сентября

shpasic

что-то из россиян-то и некого выпустить.

16:19 25 сентября

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