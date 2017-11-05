Зе Луиш и Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с "Уфой"

Главные тренеры "Спартака" и "Уфы" огласили стартовые составы команд на очный матч 16-го тура чемпионата России. С первых минут в составе красно-белых сыграют нападающие Зе Луиш и Луиз Адриану.

"Спартак": Селихов - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду - Попов, Промес - Зе Луиш, Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Максименко, Боккетти, Кутепов, Петкович, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Педро Роша.

"Уфа": Беленов - Стоцкий, Никитин, Тумасян, Аликин, Живоглядов - Салатич, Пауревич, Ванек, Йокич - Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Табидзе, Засеев, Сафрониди, Зубарев, Обляков, Карп, Кротов, Абдулавов, Фатаи.

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа"