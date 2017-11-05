Зе Луиш и Луиз Адриану - в атаке "Спартака" на матч с "Уфой"

Главные тренеры "Спартака" и "Уфы" огласили стартовые составы команд на очный матч 16-го тура чемпионата России. С первых минут в составе красно-белых сыграют нападающие Зе Луиш и Луиз Адриану.
"Спартак": Селихов - Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду - Попов, Промес - Зе Луиш, Луиз Адриану.
Запасные: Ребров, Максименко, Боккетти, Кутепов, Петкович, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Педро Роша.
"Уфа": Беленов - Стоцкий, Никитин, Тумасян, Аликин, Живоглядов - Салатич, Пауревич, Ванек, Йокич - Игбун.
Запасные: Шелия, Сухов, Табидзе, Засеев, Сафрониди, Зубарев, Обляков, Карп, Кротов, Абдулавов, Фатаи.
nazarfas
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
18:50
pahom-17
а кроме текста...где-нить будут показывать?...
18:44
splash174
Только победа, иначе 8-е место и разговоры об отставке Массимо, не хотелось бы...
18:43
Kot, kotoryi
на замену только выпустить некого :(((
18:36
Mad Butcher
Сильнейший состав в рфпл
17:59