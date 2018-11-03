17:55 | Футбол — РПЛ

Зе Луиш и Фернанду тренируются индивидуально перед матчем с "Уралом"

Обсудить
0

Нападающий "Спартака" Зе Луиш и полузащитник красно-белых Фернанду пришли на тренировку команды спустя полчаса после ее начала. Игроки занимаются индивидуально. Форвард Педро Роша на занятии отсутствует. (Илья Андреев)​

Видеотрансляция – в Фэйсбуке "СЭ" здесь //
Луиз Адриану участвует в тренировке "Спартака", Зе Луиш и Фернанду - нет // 
"Спартак" - "Урал": чемпионат России по футболу, 4 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало - в 19.00 (мск) //
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...