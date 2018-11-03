Зе Луиш и Фернанду тренируются индивидуально перед матчем с "Уралом"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш и полузащитник красно-белых Фернанду пришли на тренировку команды спустя полчаса после ее начала. Игроки занимаются индивидуально. Форвард Педро Роша на занятии отсутствует. (Илья Андреев)
А вот и Зе с Фернанду. Пришли через 30 минут после начала тренировки. Бегают вокруг поля pic.twitter.com/TRUa8gi60M– СЭ Спартак (@spartak_se) 3 ноября 2018 г.
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Луиз Адриану участвует в тренировке "Спартака", Зе Луиш и Фернанду - нет //
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