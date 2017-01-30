18:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Зе Луиш и Боккетти сыграют на следующем сборе "Спартака"

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Сегодня "Спартак" провел заключительную тренировку в рамках тренировочного сбора в ОАЭ и завтра сыграет в товарищеском матче против "Копенгагена". Во встрече не примут участия форвард Зе Луиш и защитник Сальваторе Боккетти, сообщает сайт красно-белых.

Оба игрока набирают кондиции, и отмечается, что они смогут выйти на поле во время следующего сбора команды в Испании, который пройдет в Марбелье с 4 по 17 февраля. Защитник Сердар Таски занимается по индивидуальной программе: в тренажерном зале, бассейне, на песке и на поле.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/99037/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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biglikeasun

Рты позакрывали. Карерим.

19:42

onlywhitespartak

А где игровую практику брать и тонус набирать ? На тренировках это все не то, а так 3 месяца без футбола !

19:23

Darkman79

Что то меня смущать начала подготовка Краснодар уже в это время в лиге Европы сыграют , а у нас промес и зе даже товарищеских матчей не сыграют ! Да толку от этих матчей,только травмы там получать

18:55

onlywhitespartak

Что то меня смущать начала подготовка Краснодар уже в это время в лиге Европы сыграют , а у нас промес и зе даже товарищеских матчей не сыграют !

18:22

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Материалы других СМИ