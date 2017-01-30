Зе Луиш и Боккетти сыграют на следующем сборе "Спартака"

Сегодня "Спартак" провел заключительную тренировку в рамках тренировочного сбора в ОАЭ и завтра сыграет в товарищеском матче против "Копенгагена". Во встрече не примут участия форвард Зе Луиш и защитник Сальваторе Боккетти, сообщает сайт красно-белых.
Оба игрока набирают кондиции, и отмечается, что они смогут выйти на поле во время следующего сбора команды в Испании, который пройдет в Марбелье с 4 по 17 февраля. Защитник Сердар Таски занимается по индивидуальной программе: в тренажерном зале, бассейне, на песке и на поле.
biglikeasun
Рты позакрывали. Карерим.
19:42
onlywhitespartak
А где игровую практику брать и тонус набирать ? На тренировках это все не то, а так 3 месяца без футбола !
19:23
Darkman79
Что то меня смущать начала подготовка Краснодар уже в это время в лиге Европы сыграют , а у нас промес и зе даже товарищеских матчей не сыграют ! Да толку от этих матчей,только травмы там получать
18:55
onlywhitespartak
Что то меня смущать начала подготовка Краснодар уже в это время в лиге Европы сыграют , а у нас промес и зе даже товарищеских матчей не сыграют !
18:22