Зе Луиш: "Давайте оставаться на позитиве"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш после поражения от "Арсенала" (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России призвал болельщиков красно-белых сохранять оптимизм. В этой игре нападающий сборной Кабо-Верде оформил дубль.

- Давайте оставаться на позитиве, - написал Зе Луиш в Инстаграме.



По информации "СЭ", в ближайшее время Массимо Каррера может быть уволен с поста главного тренера "Спартака". Существует пять кандидатов на замену итальянцу: Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий ("Витесс"), Курбан Бердыев ("Рубин"), Леонарду Жардим (без клуба) и серьезный немецкий тренер (имя пока неизвестно).