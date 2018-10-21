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Зе Луиш: "Давайте оставаться на позитиве"

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Нападающий "Спартака" Зе Луиш после поражения от "Арсенала" (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России призвал болельщиков красно-белых сохранять оптимизм. В этой игре нападающий сборной Кабо-Верде оформил дубль.

- Давайте оставаться на позитиве, - написал Зе Луиш в Инстаграме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lets keep positive...🙏🏿🙏🏿🙏🏿

Публикация от Zeluis (@zeluis_9) 21 Окт 2018 в 12:23 PDT


По информации "СЭ", в ближайшее время Массимо Каррера может быть уволен с поста главного тренера "Спартака". Существует пять кандидатов на замену итальянцу: Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий ("Витесс"), Курбан Бердыев ("Рубин"), Леонарду Жардим (без клуба) и серьезный немецкий тренер (имя пока неизвестно).

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