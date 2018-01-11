Заза Джанашия: "Локомотив" станет чемпионом. 100 процентов!"

Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия в интервью "СЭ" заявил, что красно-зеленые станут чемпионами в этом сезоне. После 20 туров подопечные Юрия Семина идут на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

– Как вам "Локомотив"? Станет чемпионом?

– 100 процентов! Вся Грузия болеет за это. Там ведь грузин играет, Кверквелия! Раньше был Джанашия, теперь Саба.

– Не ожидали такой мощи от "Локо"?

– Почему не ожидал? Думаю, Семин сейчас самый сильный тренер в России. Иначе быть не может. Знаете, что меня в нем удивляло?

– Что?

– В 1998-м, 1999 году "Локо" не имел таких ярких футболистов – может, трое-четверо. Но команда была сильнейшая, всегда боролась за медали. Вот у "Спартака" были правда техничные футболисты. А мы выходили на поле как единое целое, играли всегда с запалом. Даже не думали о деньгах, как современные футболисты. Палыч мне все время говорил: "Деньги придут, не надо о них думать!" Когда побеждали, шли наверх, можно было от Филатова, президента клуба, что-то получить дополнительное. А когда проигрывали, к нему вообще никто не ходил. (Александр МУЙЖНЕК)

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