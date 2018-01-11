Заза Джанашия: "Локомотив" поможет содержать "Зугдиди"

Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия в интервью "СЭ" рассказал, зачем купил свой родной клуб "Зугдиди". Также он отметил, что надеется на поддержку со стороны красно-зеленых.

– Зачем вам свой клуб?

– Я родился в Зугдиди, вырос. Местная команда для меня многое значит. Плюс у "Зугдиди" большой потенциал. Там растет хорошая молодежь, ей надо как-то помочь. За пять-шесть месяцев, что я нахожусь здесь, увидел что-то невероятное. Такой выбор детей! Не один Джанашия может из "Зугдиди" выйти, а два или три! Думаю, что сделаю это. Все таланты, которые сейчас играют в Грузии, – оттуда.

– 23,5 тысячи долларов – большая сумма. Легко себе позволили?

– Деньги серьезные, конечно. Но я думаю, что московский "Локомотив" поможет. Я и раньше с клубом беседовал (о "Зугдиди"). Не так много средств надо, чтобы его финансировать.

– Сколько?

– Поговорим об этом, поговорим, когда я приеду в Москву и встречусь с "Локомотивом". В конце концов, "Локо" – мой родной клуб. Не пройдут мимо! (Александр МУЙЖНЕК)

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