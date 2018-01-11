Заза Джанашия: "Хочу позвать в "Зугдиди" Семина"

Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия в интервью "СЭ" признался, что хотел бы пригласить в "Зугдиди" Юрия Семина. Экс-футболист недавно стал владельцем своего родного клуба.

– Семина пригласить не хотите?

– Хочу. Хотя бы на год! В гости-то – обязательно: и Семина, и всех локомотивцев, и руководство. Покажу им свой клуб, что здесь можно сделать. Самое интересное, что в моих планах, это академия. У "Зугдиди" есть два поля, а можно сделать еще столько же.

Все в Зугдиди хотят играть в футбол, кроме него там практически ничего нет. При мне в команде были все зугдидские, больше никого. В городе столько футболистов, что легко хватало. Как "Спартак" одно время никого не брал, вот и "Зугдиди" так же. Народная команда!

– Когда ждать "Зугдиди" в Лиге чемпионов?

– Через два года! Если серьезно, то я хочу создать здесь то, что видел в "Локомотиве". Палыч сделал все, чтобы игроки любили друг друга. Футболисты дружили семьями... Надеюсь, и в "Зугдиди" будет такой же коллектив. Если так и выйдет, значит, у меня все получилось. (Александр МУЙЖНЕК)

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