Зайдин Джамбулатов: "Анжи" выставляет не самый современный "автобус", но вполне качественный "Икарус"

Вице-президент "Анжи"​ Зайдин Джамбулатов перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что верит в успешный результат. По его мнению, тактика "автобуса" сработал в игре со "Спартаком".

– Команда бьется, несмотря на все негативные обстоятельства, – цитируют "Известия" Джамбулатова. – Да, многое не получается, а в большинстве матчей приходится играть строго от обороны. Но эта тактика неплохо сработала в матче со "Спартаком", где выставление "автобуса" в штрафной площади "Анжи" создало проблемы красно-белым. Пусть это был и не самый современный "автобус", но вполне качественный "Икарус". Уверен, исходя из кадровых возможностей, тренерский штаб найдет способ побороться за успех и в игре с "Локо".