Зайцев пропустит встречу с "Тосно"

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Амкара", 28-летний защитник пермяков Николай Зайцев, травмировавший колено в начале марта в матче с "Зенитом", не сможет помочь команде в воскресной выездной игре 27-го тура чемпионата России с "Тосно". В начале прошлой недели футболист возвращался в общую группу, но у него случился рецидив. Из-за этого он пропустил перенесенную игру 23-го тура против ЦСКА (0:3), которая состоялась 18 апреля.

В настоящее время Зайцев снова лечится и занимается по индивидуальной программе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)