Зайцев может перейти из "Амкара" в "Ахмат"

Защитник "Амкара" Николай Зайцев может продолжить карьеру в "Ахмате". Об этом рассказал хавбек клуба Януш Гол в интервью Polsat Sport.

- Любой трансфер для "Амкара" - это хорошие деньги, - сказал Гол. - Слышал, что наш защитник Николай Зайцев может перейти в "Ахмат", но официальной информации пока нет.

Я никуда не ухожу, у меня контракт до конца следующего сезона. Новую команду пока не ищу.

В текущем сезоне Зайцев провел 13 матчей в чемпионате России. "Амкар" на зимний перерыв ушел на 13-м месте.