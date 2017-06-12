Завтра "Зенит" выйдет из отпуска

Завтра игроки "Зенита" выйдут из отпуска и в течение двух дней будут проходить медицинское обследование, а затем отправятся на сбор в Австрию, сообщает Bobsoccer. На первом сборе сине-бело-голубые планируют провести три контрольных матча. В Австрию отправятся все игроки основного состава, не занятые в сборных, и несколько молодых игроков. Вратарь Михаил Кержаков из-за травмы пропустит, а решение по Артему Дзюбе будет принято по результатам обследования.

Кроме того, завтра состоится презентация нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини. Впервые в истории клуба на мероприятие помимо журналистов приглашены 350 болельщиков.