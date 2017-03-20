Заур Садаев: "Конкуренты "Терека" тоже теряют очки, так что вся борьба впереди"

Нападающий "Терека" Заур Садаев отметил, что у команды были шансы отыграться в матче 20-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1), но не хватило точности, информирует клубная пресс-служба. Форвард подчеркнул, что голевая засуха – часть футбола.

– После игры команда получила три выходных дня, как проводите свободное время?

– Сегодняшний день посвятил отдыху. В последующие два дня буду ходить в тренажерный зал, побегаю немного. Особых планов на выходные нет, поэтому будет полезно использовать это время с пользой.

– ЦСКА хоть и топ-клуб, проигрывать дома было, наверное, неприятно?

– Проигрывать неприятно в любом матче, не имеет значения, против кого играешь. Особенно на домашней арене, перед своими болельщиками. К сожалению, пропустив, свой гол забить не смогли. Предпосылки были, но нам не хватало точности.

– Вы давно не играли, это каким-то образом сказывалось на самочувствии?

– Чувствовал себя неплохо, думаю, физически меня хватало, ведь я работаю каждый день на тренировках. Другое дело, когда выходишь в конце матча, не совсем легко сразу войти в игру, об этом вам скажет любой футболист. Старались, как могли. В конце у нас стали появляться моменты, но не получилось забить.

– В трех весенних матчах не забили ни одного гола, это давит морально?

– Да, тяжело выиграть, если ты не забиваешь. Это неприятно, но такое в футболе бывает. Забиваешь один, другой, и все поворачивается в другую сторону. Уверен, так случится и с нами, забьем – и все наладится. Конкуренты тоже теряют очки, так что вся борьба еще впереди.