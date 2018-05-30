Заур Хапов: "Локомотив" со мной не говорил по поводу продления контракта"

Тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов в интервью "Известиям" отметил, что клуб не вел переговоров с ним о продлении контракта. Перед матчем 29-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0) красно-зеленые подписали новое соглашение с главным тренером Юрием Семиным.
– Продление контракта Юрия Семина перед решающей игрой с "Зенитом" придало команде и тренерскому штабу уверенности?
– Конечно, но по-другому и быть не могло. Когда Юрий Палыч приходил в команду, все сразу понимали, что она будет стремиться только к максимальным задачам. Так и произошло. Всего за два сезона "Локомотив" выиграл и Кубок, и чемпионат. В этом огромная заслуга именно Юрия Семина.
– Продление контракта с ним говорит о том, что вы также остаетесь в команде?
– Я еще не в курсе. Со мной не говорили по этому поводу.
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https://iz.ru/748336/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/zaur-khapov-gilerme-mog-pomoch-sbornoi-rossii