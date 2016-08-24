Заур Хапов: "Локомотив" может быть спокоен за вратарскую позицию"

Тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов уверен, что клубу не стоит беспокоиться о вратарской позиции, так как в команде собраны три сильных голкипера. Также он отметил, что в молодежной команде красно-зеленых есть талантливые ребята.

– Гилю я знаю очень давно, - цитирует пресс-служба клуба Хапова. - Помню еще, как Юрий Павлович на сборе в Австрии поставил его впервые в стартовый состав – кажется, играли с киевским "Динамо". Гильерме отлично отыграл и прочно занял место в воротах. Маринату всегда был профессионалом в работе: на тренировках собран, максимально отдает себя на каждом занятии… Не удивлен, что он в итоге вырос в одного из лучших вратарей российской лиги, был привлечен в сборную. Илья Абаев и Мирослав Лобанцев​ также являются очень сильными квалифицированными вратарями, так что за нашу позицию можно быть спокойным. Я очень доволен ребятами, правда.

– А ведь еще много талантливых ребят в молодежке, тот же Павел Ковалев, Антон Шитов…

– Конечно, я в курсе! Как раз недавно побывал на тренировке и посмотрел на ребят. Там и работоспособность присутствует, и очень хорошие вратарские качества. Так что можно "лепить", воспитывать, было бы профессиональное отношение. Когда вратарь подходит к 30-летнему рубежу, что-либо изменить трудно, а вот когда молодой… Есть простор для творчества (смеется)! Планирую в дальнейшем больше ребят просматривать и в Академии, и в молодежной команде – там всегда было много перспективных игроков.