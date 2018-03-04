Заснеженный стадион "Локомотива" перед дерби со "Спартаком". Видео

В преддверии матча 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" рядом с домашним стадионом железнодорожников активно работают тракторы. С вечера 3 марта в Москве сильный снегопад, из-за чего за ночь выпало до 9 см осадков. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов снегопад не прекратится.
Перед этим матчем "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в 20 турах 45 очков. "Спартак" располагается на пятой строчке - в активе красно-белых 37 очков.
Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Черкизово перед матчем #ЛокоСпартак– СЭ Футбол (@football_se) 4 марта 2018 г.
Все в снегу ❄ pic.twitter.com/CUVsr2phpQ
За 5 часов до #ЛокоСпартак– СЭ Футбол (@football_se) 4 марта 2018 г.
Трактора работают pic.twitter.com/fmOMfL0j03
Кассы в Черкизове #ЛокоСпартак pic.twitter.com/KV1rJtigpR– СЭ Футбол (@football_se) 4 марта 2018 г.
Slim Taller
В Сочи.А то негры из "народной команды" помёрзнут.
13:18
Деметрио
Будогосский срочно ищет в регламенте высоту снежного покрова, при котором одна из команд( догадайтесь какая!) может отказаться от матча!
13:11
kukuruka
Отменить чемпионат ввиду невозможности проведения. И впредь тоже. Внедрить повсеместно керлинг.
12:58
Andvaraforce
совва, правильно! давайте играть по пояс в снегу и в 20 градусный мороз!
12:54
serzheo
Когда ближайший рейс в Сочи?
12:49
футбол>2018
Давно пора африканских папуасов на русский снежок и мороз!!!!Жизнь не должна медом казаться!!!!!
12:48
pahom-17
в панике супротивники СпМ..)))) больше всех трындят....терпежу не хватает...да потерпите ё-мое...часа 3 осталось...а там ваше любимое ахаха...и прочие прелести...
12:45
sailor1990
тот, кто постоянно вспоминает про "осень-весна", должен, как честный человек, застрелиться
12:44
shpasic
а могли бы перенести в Сочи!..
12:38
NapoliFC
Тот кто придумал играть осень-весна должен, как честный человек, застрелиться.
12:35
Гаттузо Крут!!!!!!#!
свиньи в панике!
12:24
совва
Надо переносить срочно, а то игроки спартака замерзнут
11:57