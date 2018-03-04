Заснеженный стадион "Локомотива" перед дерби со "Спартаком". Видео

В преддверии матча 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" рядом с домашним стадионом железнодорожников активно работают тракторы. С вечера 3 марта в Москве сильный снегопад, из-за чего за ночь выпало до 9 см осадков. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов снегопад не прекратится.

Перед этим матчем "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в 20 турах 45 очков. "Спартак" располагается на пятой строчке - в активе красно-белых 37 очков.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.