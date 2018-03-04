11:50 | Футбол — РФПЛ

Заснеженный стадион "Локомотива" перед дерби со "Спартаком". Видео

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В преддверии матча 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" рядом с домашним стадионом железнодорожников активно работают тракторы. С вечера 3 марта в Москве сильный снегопад, из-за чего за ночь выпало до 9 см осадков. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов снегопад не прекратится.

Перед этим матчем "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в 20 турах 45 очков. "Спартак" располагается на пятой строчке - в активе красно-белых 37 очков.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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23973 чел.
Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%
12
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Slim Taller

В Сочи.А то негры из "народной команды" помёрзнут.

13:18

Деметрио

Будогосский срочно ищет в регламенте высоту снежного покрова, при котором одна из команд( догадайтесь какая!) может отказаться от матча!

13:11

kukuruka

Отменить чемпионат ввиду невозможности проведения. И впредь тоже. Внедрить повсеместно керлинг.

12:58

Andvaraforce

совва, правильно! давайте играть по пояс в снегу и в 20 градусный мороз!

12:54

serzheo

Когда ближайший рейс в Сочи?

12:49

футбол>2018

Давно пора африканских папуасов на русский снежок и мороз!!!!Жизнь не должна медом казаться!!!!!

12:48

pahom-17

в панике супротивники СпМ..)))) больше всех трындят....терпежу не хватает...да потерпите ё-мое...часа 3 осталось...а там ваше любимое ахаха...и прочие прелести...

12:45

sailor1990

тот, кто постоянно вспоминает про "осень-весна", должен, как честный человек, застрелиться

12:44

shpasic

а могли бы перенести в Сочи!..

12:38

NapoliFC

Тот кто придумал играть осень-весна должен, как честный человек, застрелиться.

12:35

Гаттузо Крут!!!!!!#!

свиньи в панике!

12:24

совва

Надо переносить срочно, а то игроки спартака замерзнут

11:57

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