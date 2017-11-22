Заседание по иску "Динамо" к М'Вила перенесено на 1 декабря

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ВФСО "Динамо" к полузащитнику "Рубина" Янну М'Вила 1 декабря, сообщает ТАСС. Изначально заседание должно было состояться в среду, но было перенесено для ознакомления суда с дополнительными документами.

В марте 2015 года "Динамо" арендовало хавбека у "Рубина". Игрок тренировался с бело-голубыми до июля 2015 года, после чего покинул клуб. В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, согласно которому клуб обязался выплатить футболисту компенсацию тремя траншами. Два первых платежа были осуществлены, после чего в клубе сменилось руководство.

М'Вила, не получив третий транш, обратился в Палату по разрешению споров РФС. В июле 2017 года на "Динамо" был наложен запрет на регистрацию новых игроков, но в августе эта санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения. 19 августа Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении футбольного клуба и М'Вила.