16:00 | Футбол — РФПЛ

Защитники Жиров, Гарбуз и Тен покинули "Енисей"


"Енисей" объявил о расставании с тремя игроками: Александром Жировым, Константином Гарбузом и Петром Теном.

-  Клуб по истечению срока контракта покинули защитники Александр Жиров, Константин Гарбуз и Петр Тен, - говорится в сообщении официального твиттера"Енисея". - ФК "Енисей" благодарит футболистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Ранее стало известно, что Жиров продолжит карьеру в клубе второй немецкой бундеслиги "Зандхаузен". "Енисей" в следующем сезоне впервые в истории сыграет в премьер-лиге.

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