Защитники Жиров, Гарбуз и Тен покинули "Енисей"

"Енисей" объявил о расставании с тремя игроками: Александром Жировым, Константином Гарбузом и Петром Теном.

- Клуб по истечению срока контракта покинули защитники Александр Жиров, Константин Гарбуз и Петр Тен, - говорится в сообщении официального твиттера"Енисея". - ФК "Енисей" благодарит футболистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Ранее стало известно, что Жиров продолжит карьеру в клубе второй немецкой бундеслиги "Зандхаузен". "Енисей" в следующем сезоне впервые в истории сыграет в премьер-лиге.

Клуб по истечению срока контракта покинули защитники Александр Жиров, Константин Гарбуз и Петр Тен.



ФК "Енисей" благодарит футболистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/tlRnA0LjE3 – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 13 июня 2018 г.

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