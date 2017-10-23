13:05 | Футбол — РФПЛ

Защитник "Зенита" описал Санкт-Петербург в трех словах

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Защитник "Зенита" Миха Мевля, в конце летнего трансферного окна переехавший в Северную столицу из "Ростова", подчеркнул: он недолго раздумывал над переходом. 27-летний словенец находился в расположении сборной, когда получил предложение от сине-бело-голубых.

 
Миха МЕВЛЯ.Миха Мевля: "Россия - нефутбольная страна? Нет ни одной причины"

– Я трудолюбивый футболист, у меня большие амбиции, – приводит пресс-служба лидера чемпионата слова Мевли. – Без них нельзя перейти в такую сильную команду как "Зенит".

Первая мысль после приглашения из России? Слышал о предложении "Ростова" за шесть месяцев до перехода. Ростовчане сделали его во время летнего трансферного окна, когда я был в расположении сборной.

Что я делал, когда получил предложение от "Зенита"? Это было быстро. Я снова был в сборной, через день нам нужно было ехать на матч со Словакией. Мне позвонил агент, спросил о том, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился.

Санкт-Петербург в трех словах? Удивительный, большой, дождливый.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/video/43868/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Инквизитор Жив!

Птенцы Бердыева! Все в Рубин!!!!!

14:22

uiomonov

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

14:20

merniloskut

А в одно можно? - Нассано!

14:17

Bache Gabrielsen

To sakusda: )))))))))

14:09

waleriy

Там живут бомжи.

14:08

foreverCSKAforever

Хорошо, что он словенец. Так бы уже в сборную подтянули. Смольников Евро слил. Этот слил бы мундиаль.

14:06

sakusda

Шнуров может описать в трёх буквах

14:05

ростовский свин

мевля -лучший защитник нашего чемпионата однозначно.

13:49

shur

kvadrocopter Мне позвонил агент и о том, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился. ---------------------------------------------------- Бухаров не думал, Рязанцев не думал, Новосельцев не думал и так до бесконечности желающих отдыхать на питерской лавки и следить за своевременными перечислениями по контрактным обязательствам.____________________ Мевля на лавке не сидит.

13:22

kvadrocopter

Мне позвонил агент и о том, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился. ---------------------------------------------------- Бухаров не думал, Рязанцев не думал, Новосельцев не думал и так до бесконечности желающих отдыхать на питерской лавки и следить за своевременными перечислениями по контрактным обязательствам.

13:17