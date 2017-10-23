Защитник "Зенита" описал Санкт-Петербург в трех словах

Защитник "Зенита" Миха Мевля, в конце летнего трансферного окна переехавший в Северную столицу из "Ростова", подчеркнул: он недолго раздумывал над переходом. 27-летний словенец находился в расположении сборной, когда получил предложение от сине-бело-голубых.
– Я трудолюбивый футболист, у меня большие амбиции, – приводит пресс-служба лидера чемпионата слова Мевли. – Без них нельзя перейти в такую сильную команду как "Зенит".
Первая мысль после приглашения из России? Слышал о предложении "Ростова" за шесть месяцев до перехода. Ростовчане сделали его во время летнего трансферного окна, когда я был в расположении сборной.
Что я делал, когда получил предложение от "Зенита"? Это было быстро. Я снова был в сборной, через день нам нужно было ехать на матч со Словакией. Мне позвонил агент, спросил о том, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился.
Санкт-Петербург в трех словах? Удивительный, большой, дождливый.
Инквизитор Жив!
Птенцы Бердыева! Все в Рубин!!!!!
14:22
uiomonov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
14:20
merniloskut
А в одно можно? - Нассано!
14:17
Bache Gabrielsen
To sakusda: )))))))))
14:09
waleriy
Там живут бомжи.
14:08
foreverCSKAforever
Хорошо, что он словенец. Так бы уже в сборную подтянули. Смольников Евро слил. Этот слил бы мундиаль.
14:06
sakusda
Шнуров может описать в трёх буквах
14:05
ростовский свин
мевля -лучший защитник нашего чемпионата однозначно.
13:49
shur
kvadrocopter Мне позвонил агент и о том, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился. ---------------------------------------------------- Бухаров не думал, Рязанцев не думал, Новосельцев не думал и так до бесконечности желающих отдыхать на питерской лавки и следить за своевременными перечислениями по контрактным обязательствам.____________________ Мевля на лавке не сидит.
13:22
kvadrocopter
Мне позвонил агент и о том, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился. ---------------------------------------------------- Бухаров не думал, Рязанцев не думал, Новосельцев не думал и так до бесконечности желающих отдыхать на питерской лавки и следить за своевременными перечислениями по контрактным обязательствам.
13:17