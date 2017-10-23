Защитник "Зенита" описал Санкт-Петербург в трех словах

Защитник "Зенита" Миха Мевля, в конце летнего трансферного окна переехавший в Северную столицу из "Ростова", подчеркнул: он недолго раздумывал над переходом. 27-летний словенец находился в расположении сборной, когда получил предложение от сине-бело-голубых.

– Я трудолюбивый футболист, у меня большие амбиции, – приводит пресс-служба лидера чемпионата слова Мевли. – Без них нельзя перейти в такую сильную команду как "Зенит".

Первая мысль после приглашения из России? Слышал о предложении "Ростова" за шесть месяцев до перехода. Ростовчане сделали его во время летнего трансферного окна, когда я был в расположении сборной.

Что я делал, когда получил предложение от "Зенита"? Это было быстро. Я снова был в сборной, через день нам нужно было ехать на матч со Словакией. Мне позвонил агент, спросил о том, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился.

Санкт-Петербург в трех словах? Удивительный, большой, дождливый.