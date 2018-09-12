Защитник "Уфы" Никитин: "Прошлый состав ЦСКА был машиной, который имел свой уровень"

Защитник "Уфы" Алексей Никитин накануне матча 7-го тура против ЦСКА в интервью клубной пресс-службе оценил текущий состав соперника. По его мнению, новая команда армейуеы более интересная и многогранная.

- Готовы ли вы в предстоящем матче с ЦСКА выйти на поле?

- Хотелось бы, конечно, но все зависит от того, как тренерский штаб оценит мое состояние и мои возможности.

- На данный момент состав ЦСКА – один из самых молодых в РПЛ. Это плюс или минус для команды Гончаренко?

- Плюс на перспективу точно. Что касается данного момент, то тяжело судить. Я думаю, что команда, которая была в прошлом году, была сильнее несмотря на то, что она была более возрастной. А та команда, что у ЦСКА сейчас – более интересная, многогранная, но мы еще не знаем ее потенциал, только знакомимся с новым ЦСКА. Прошлый состав был машиной, который имел свой уровень. Текущий состав может как играть очень успешно, так, в принципе, может и не оправдать надежд. Все покажет время.

Все о чемпионате России по футболу - здесь