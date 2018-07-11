Защитник "Суонси" и финалист ЧМ-2014 сообщил об интересе "Краснодара"

Защитник "Суонси" Федерико Фернандес сообщил, что этим летом может перейти в "Краснодар". 29-летний аргентинец ищет новый клуб после вылета "Суонси" из премьер-лиги в чемпионшип и надеется вернуться в сборную Аргентины.

- Я ищу различные варианты, чтобы, возможно, вернуться в сборную Аргентины, - цитирует BBC Фернандеса.

Игрок подтвердил, что "Краснодар" проявляет к нему интерес.

- Да, этот клуб мной интересуется, но мне нужно посмотреть и другие возможности. Думаю, сейчас рано говорить, я должен подождать несколько недель, - сказал Фернандес. - Конечно, у меня контракт с "Суонси". Я работаю усердно, но хочу попробовать себя на другом уровне, если клуб мной заинтересуется.

Фернандес в прошедшем сезоне провел 34 матча и забил 1 гол в составе "Суонси". За сборную Аргентины он отыграл 31 встречу и забил 3 мяча. Фернандес провел 4 игры на чемпионате мира-2014, где Аргентина дошла до финала, но после турнира в Бразилии в сборную не вызывался.