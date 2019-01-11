Защитник "Спартака" Миронов показал лучший результат в йо-йо тесте. Зобнин и Ташаев в тройке лучших

Полузащитники "Спартака" Александр Ташаев, Роман Зобнин и защитник Леонид Миронов​ показали лучшие результаты среди красно-белых в тесте йо-йо на физическую подготовку, сообщает официальный сайт московской команды.

Сдавать "йо-йо-тест" красно-белые приезжали на поле двумя группами. Не участвовали в испытании вратари (они работали по своей программе с Даниэлом Тудором) и те игроки, которые проходят в Дубае курс реабилитации: защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго и хавбек Фернанду​.

В первой группе лучший результат показал полузащитник Ташаев, во второй финалистами стали полузащитник Зобнин (это несмотря на недавние операцию и курс реабилитации) и защитник Миронов.

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