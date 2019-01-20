14:43 | Футбол — РПЛ

Защитник "Ростова" Игнасон может перейти в ПАОК

Обсудить
0

Защитник "Ростова" Сверрир Игнасон в ближайшее время может сменить клубную прописку и отправиться в ПАОК, сообщает греческое издание To10.gr. 

Отмечается, что руководители обоих клубов уже договорились о переходе. Зарплата Игнасона в греческой команде составит миллион евро за сезон. Ему предложен контракт на четыре года. В скором времени Игнасон прилетит в Грецию из Катара, где сейчас "Ростов" проводит сбор. 

Игнасон играет за "Ростов" с лета 2017 года. В текущем сезоне исландец сыграл в 17 матчах, в которых забил два гола. 

На данный момент ПАОК занимает идет на первом месте в греческой Суперлиге, имея в своем активе 44 очка.

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ