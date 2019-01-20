Защитник Матвийчук присоединился к ЦСКА на сборах в Испании

Защитник молодежки ЦСКА Семен Матвийчук​ присоединился к составу основной команды на сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт московского клуба.

Матвийчук прибыл из Турции из расположения молодежной команды армейцев. 20-летний россиянин может быть задействован в предстоящих товарищеских матчах:

21 января. ЦСКА – "Вентспилс"

22 января. ЦСКА – "Мольде"