22:20 | Футбол — РПЛ

Защитник Матвийчук присоединился к ЦСКА на сборах в Испании

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Защитник молодежки ЦСКА Семен Матвийчук​ присоединился к составу основной команды на сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт московского клуба.

Матвийчук прибыл из Турции из расположения молодежной команды армейцев. 20-летний россиянин может быть задействован в предстоящих товарищеских матчах:

21 января. ЦСКА – "Вентспилс"

22 января. ЦСКА – "Мольде"

 

 

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kampoamor2019-den-odinnadtsatyy/

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