Защитник Матвийчук присоединился к ЦСКА на сборах в Испании

Защитник молодежки ЦСКА Семен Матвийчук присоединился к составу основной команды на сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт московского клуба.
Матвийчук прибыл из Турции из расположения молодежной команды армейцев. 20-летний россиянин может быть задействован в предстоящих товарищеских матчах:
21 января. ЦСКА – "Вентспилс"
22 января. ЦСКА – "Мольде"
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Кто станет чемпионом России-2018/19?
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kampoamor2019-den-odinnadtsatyy/
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