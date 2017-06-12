Защитник "Дженоа" отказался переходить в "Зенит"

Защитник "Дженоа" Армандо Иццо не хочет переходить в "Зенит", информирует Calciomercato. Ранее сообщалось, что 25-летний футболист может стать частью сделки по переходу в "Дженоа" защитника питерцев Доменико Кришито, но Иццо отказался переезжать в Россию.
В минувшем сезоне он провел 29 матчей в чемпионате Италии, дважды ассистировав партнерам.
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баламошка Посмотрим, кто в Спартак пойдет на нефтяное бабло. Вот один негр даже переговоры вести отказался).
23:26
баламошка
Дженоа - это вам не хухры-мухры, не немытая босота. Не захотел человек идти на понижение ради газового бабла, молодец.
23:09