23:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Защитник "Дженоа" отказался переходить в "Зенит"

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Защитник "Дженоа" Армандо Иццо не хочет переходить в "Зенит", информирует Calciomercato. Ранее сообщалось, что 25-летний футболист может стать частью сделки по переходу в "Дженоа" защитника питерцев Доменико Кришито, но Иццо отказался переезжать в Россию.

В минувшем сезоне он провел 29 матчей в чемпионате Италии, дважды ассистировав партнерам.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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asc0002

баламошка Посмотрим, кто в Спартак пойдет на нефтяное бабло. Вот один негр даже переговоры вести отказался).

23:26

баламошка

Дженоа - это вам не хухры-мухры, не немытая босота. Не захотел человек идти на понижение ради газового бабла, молодец.

23:09