Защитник "Дженоа" отказался переходить в "Зенит"

Защитник "Дженоа" Армандо Иццо не хочет переходить в "Зенит", информирует Calciomercato. Ранее сообщалось, что 25-летний футболист может стать частью сделки по переходу в "Дженоа" защитника питерцев Доменико Кришито, но Иццо отказался переезжать в Россию.

В минувшем сезоне он провел 29 матчей в чемпионате Италии, дважды ассистировав партнерам.