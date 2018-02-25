Защитник ЦСКА перешел в "Тюмень"

ЦСКА в Твиттере сообщил о переходе о переходе защитника молодежной команды Савелия Козлова в "Тюмень". Соглашение между 21-летним игроком и клубом ФНЛ рассчитано на один год.
"Тюмень" в этом сезоне занимает 16-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ. В 25 матчах команда Владимира Маминова набрала 26 очков (6 побед, 8 ничьих, 11 поражений).
Защитник Савелий Козлов, ранее выступавший за молодёжную команду #ЦСКАU21, подписал контракт с "Тюменью" из ФНЛ. Удачи во взрослом футболе, Сава! 💪 pic.twitter.com/tHWXbWdgmx– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 февраля 2018 г.