Защитник ЦСКА Чернов назвал кумира детства

Защитник ЦСКА Никита Чернов заявил, что в детстве его кумиром был экс-хавбек "Ливерпуля" Стивен Джеррард. 22-летний футболист отметил, что "красные" с детства являются его любимой командой.

- Кумир детства? Стивен Джеррард, - сказал Чернов в интервью клубной пресс-службе. - Он мне нравился как игрок и как лидер: всегда был капитаном. На его примере я учился всяким футбольным тонкостям. "Ливерпуль" с детства был моей любимой командой.

В текущем сезоне Чернов провел 16 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

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