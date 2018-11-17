16:10 | Футбол — РПЛ

Защитник ЦСКА Чернов назвал кумира детства

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Защитник ЦСКА  Никита Чернов заявил, что в детстве его кумиром был экс-хавбек "Ливерпуля"  Стивен Джеррард. 22-летний футболист отметил, что "красные" с детства являются его любимой командой. 

- Кумир детства? Стивен Джеррард, - сказал Чернов в интервью клубной пресс-службе. - Он мне нравился как игрок и как лидер: всегда был капитаном. На его примере я учился всяким футбольным тонкостям. "Ливерпуль" с детства был моей любимой командой.

В текущем сезоне Чернов провел 16 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

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https://www.youtube.com/watch?v=_Ig6hw3ermo

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