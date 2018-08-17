Защитник ЦСКА Бекао рассказал, что его удивило в Москве

Новичок ЦСКА защитник Родриго Бекао признался, что ему очень понравилось в центре Москвы. 22-летний бразилец заявил, что надеется адаптироваться к жизни в российской столице.

- Москва – замечательный, красивый город, - сказал Бекао в интервью клубной пресс-службе. - Мне очень понравилось в центре, хотя выходить куда-то одному немного страшновато. Нет-нет, все люди доброжелательные, но город просто огромный, иностранцу здесь легко потеряться.

А что немного расстраивает – так это пробки: порой все стоит, и добраться куда-либо быстро невозможно. Но надо адаптироваться и к этому, я настраиваюсь на то, чтобы чувствовать себя здесь как дома.

Бекао присоединился к армейцам в июле 2018 года. В составе ЦСКА он провел 4 матча и завоевал Суперкубок России.

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