Защитник "Челси" может перебраться в "Спартак" или "Зенит"

Нигерийский защитник "Челси" Кеннет Омеруо, выступающих на правах аренды в "Касымпаше", может перебраться в "Спартак" или "Зенит". Об этом сообщил агент 24-летнего игрока Феми Адебайо. По его словам, переговоры с клубами РФПЛ велись еще зимой, но тогда трансфер сорвался.

– Омеруо должен был переехать в российскую премьер-лигу в январское трансферное окно, но помешал лимит на легионеров, – приводит Complete Sports Nigeria слова Адебайо. – Мы были в тесном контакте со "Спартаком" и "Зенитом", но и другие клубы также интересовались Кеннетом. Даст бог, переговоры возобновятся летом. Мы обязательно вернемся.