16:55 | Футбол — РФПЛ

Защитник "Челси" может перебраться в "Спартак" или "Зенит"

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Нигерийский защитник "Челси" Кеннет Омеруо, выступающих на правах аренды в "Касымпаше", может перебраться в "Спартак" или "Зенит". Об этом сообщил агент 24-летнего игрока Феми Адебайо. По его словам, переговоры с клубами РФПЛ велись еще зимой, но тогда трансфер сорвался.

– Омеруо должен был переехать в российскую премьер-лигу в январское трансферное окно, но помешал лимит на легионеров, – приводит Complete Sports Nigeria слова Адебайо. – Мы были в тесном контакте со "Спартаком" и "Зенитом", но и другие клубы также интересовались Кеннетом. Даст бог, переговоры возобновятся летом. Мы обязательно вернемся.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Artorixus

Бдядь, как раз к Петковичу с Рошей до кучи!

18:49

ole72

Челси покупает всякую х...ню,а потом не знает куда её сплавить

17:18

Коновалл

Агент не в теме. Тупо набивает цену своему клиенту. Тоько получается косоруко.

17:18

shpasic

просто агентишка набивает цену)

17:11

Gomer8888

в цветах зенита появился черный?

17:01

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