Защитник "Арсенала" рассказал, как Божович готовит команду к матчу с "Ростовом"

Перед началом открытой тренировки "Арсенала" на вопросы журналистов в свой день рождения ответил защитник туляков Виктор Альварес.

– Миодраг Божович как-то по-особенному готовит команду к матчу с "Ростовом"?

– Пока все идет как обычно. Если что-то особенное и будет, то завтра, на установке перед игрой. Пока только посмотрели их игру, это очень хорошая команда, будет серьезный поединок.

– Как-то специально изучали игроков, против которых вам придется играть на своем фланге?

– Мы уже встречались с этой командой, так что представление есть. Но конкретика, конечно, еще будет на установке.

– К холодам уже привыкли?

– Всегда надо быстро включаться и играть в любую погоду. Неважно, холод или жара.

– Это ваш первый день рождения в России. Команда как-то поздравила?

– Пока не было такой возможности, потому что в субботу у нас игра и надо заниматься подготовкой к ней. Надеюсь, что мы выиграем, и после игры сможем отметить и день рождения, и победу. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Напомним, матч "Арсенал" - "Ростов" состоится в субботу, 17 марта. Начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.