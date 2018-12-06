21:48 | Футбол — РПЛ

Защитник "Анжи" Удалый: "Никто не знает, будет команда существовать или нет"

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Защитник "Анжи"  Игорь Удалый заявил, что его команде предстоит тяжелый матч 17-го тура премьер-лиги против "Спартака". 33-летний футболист добавил, что среди игроков махачкалинского клуба царит неопределенность относительно будущего.

- Матч со "Спартаком" будет тяжелым еще от того, что мы не знаем, что нас ждет после игры, - сказал Удалый в интервью клубной пресс-службе. - Будет команда существовать или нет и что с нами будет, никто не знает.

Когда тебе не платят зарплату и ты видишь, что изо дня в день ситуация только ухудшается... Забываешь об этом на пару часов, когда выходишь на конкретный матч.

"Анжи" занимает 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 15 очков после 16 туров. 

Анжи - Спартак

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Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/igor_udalij_na_pole_zabivaesh_obo_vsem061218/

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