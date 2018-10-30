Защитник "Ахмата" Нижич: "Российский чемпионат сложнее хорватского"

Защитник "Ахмата" Зоран Нижич заявил, что российский чемпионат сложнее хорватского. 29-летний игрок ранее выступал за "Хайдук".

- Чемпионат в России сложнее, чем хорватский, - сказал Нижич в интервью клубной пресс-службе. - Здесь труднее играть, потому что каждую неделю вы играете против хороших команд, хороших игроков. "Ахмат" является командой с хорошим потенциалом. Но также много работы впереди.

Нижич перешел в "Ахмат" 27 августа 2018 года, подписав с клубом 3-летний контракт.

"Ахмат" после 12 туров занимает 9-е место в РПЛ, имея в активе 16 очков.

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