Защита Мамаева, как и адвокаты Кокориных, подаст апелляцию в понедельник

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, сообщил "СЭ", что в понедельник, 10 декабря подаст апелляцию на решение Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания своего подзащитного под стражей до 8 февраля 2019 года.

Ранее адвокат Кирилла Кокорина – Вячеслав Барик сообщил, что он и представители форварда "Зенита" Александра Кокорина планируют подать свои апелляции в тот же день.

Кокориным и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина. Сейчас все трое находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

Срок содержания Кокориных и Мамаева под стражей заканчивался 8 декабря этого года, но следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока ареста еще на два месяца. 5 декабря оно было удовлетворено. При этом защита обвиняемых имеет право подать апелляции до понедельника, 10 декабря включительно. Суд обязан рассмотреть их в течение трех рабочих дней. (Иван Торопцев)​